Трамп захотел встречу с Путиным уже на следующей неделе

«Президент Трамп намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. А вскоре после этого он планирует провести встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским», — рассказало издание, ссылаясь на два источника, которые знакомы с планом.