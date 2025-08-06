Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп захотел встречу с Путиным уже на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп собирается провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Трамп хочет устроить встречу президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп собирается провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом пишет американское издание The New York Times.

«Президент Трамп намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. А вскоре после этого он планирует провести встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским», — рассказало издание, ссылаясь на два источника, которые знакомы с планом.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Трамп уже проявлял инициативу по проведению личных встреч с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По данным издания, американский президент рассматривает эти переговоры как возможность обсудить актуальные вопросы международной повестки и урегулирования ситуации на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше