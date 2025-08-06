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Трамп сделал неожиданное заявление о «российской угрозе» для США

Президент США Дональд Трамп назвал политику Москвы «необычной и чрезвычайной угрозой» для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп назвал политику Москвы «необычной и чрезвычайной угрозой» для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. Об этом говорится в новом указе главы Белого дома о продлении режима национального чрезвычайного положения, связанного с действиями России против Украины.

Трамп заявил, что пришел к выводу, что действия и политика правительства РФ продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу для нацбезопасности и внешней политики США.

Такой вывод американский лидер, по его словам, сделал после рассмотрения дополнительной информации, в том числе от ряда высокопоставленных чиновников.

Указ 2022 года уже запрещал импорт в США российских нефти, нефтепродуктов и связанных с ними товаров. Об этом упоминается в тексте нового документа, который подтверждает, что чрезвычайная ситуация сохраняется.

Ранее Трамп, по данным источников западных СМИ, заявил, что хотел бы провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным «уже на следующей неделе», а вскоре после этого с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Отметим, Зеленский после разговора с Трампом 6 августа заявил, что Россия, похоже, «теперь больше настроена на прекращение огня».

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