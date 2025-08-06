Fox узнал, что Путин заявил Уиткоффу о желании встретиться с Трампом

По его словам, Уиткофф передал это послание Трампу, который «открыт для такого разговора уже на следующей неделе, если результатом этой встречи станет конец войны на Украине».
В эфире телеканала Дуси также процитировал сообщение от пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, в котором говорится, что «россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом». «И президент открыт для встречи и с президентом Путиным, и с президентом [Украины Владимиром] Зеленским уже на следующей неделе», — привел журналист слова Ливитт.
Высокопоставленный чиновник администрации президента США заявил The Wall Street Journal, что Трамп намерен «скоро» встретиться с Путиным после «предложения», которое Россия сделала во время поездки Уиткоффа в Москву. Газета пишет, что время и место встречи еще не определено.
О том, что Трамп планирует на следующей неделе встретиться с Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с участием Зеленского, написала ранее The New York Times. По ее данным, об этих планах президент США рассказал европейским лидерам, с которыми провел беседу после встречи Уиткоффа в Путиным в Москве. Источник ABC News в Белом доме также сказал, что двусторонняя встреча Путина и Трампа может пройти на следующей неделе.
При этом один из чиновников Белого дома в комментарии CNN отметил, что несмотря на намерение Трампа встретиться с Путиным на следующей неделе, провести такую встречу, вероятно, будет сложно, «учитывая объем переговоров, которые предстоит провести, а также материально-технические трудности».
Трамп публично заявил, что на встрече Уиткоффа с Путиным был достигнут «большой прогресс», о котором он рассказал «некоторым европейским союзникам».
В Кремле сообщили, что российский президент передал «некоторые сигналы» по Украине и получил «соответствующие сигналы» от американского лидера. Помощник президента Юрий Ушаков оценил разговор как «весьма полезный и конструктивный».
Также президент США после визита Уиткоффа в Москву поговорил с Зеленским. Тот сообщил, что в разговоре участвовали и европейские лидеры. Президент Украины после беседы заявил, что Россия, «похоже, теперь больше настроена на прекращение огня». По его словам, позиция Киева и партнеров заключается в необходимости окончания военного конфликта. «И это должно быть честное завершение», — отметил украинский лидер.
Провести до конца августа встречу на высшем уровне с участием Зеленского, Путина, Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Киев предложил на последнем раунде прямых переговоров с Москвой 23 июля. Глава МИД Турции Хакан Фидан говорил, что на встрече в Стамбуле Москва и Киев достигли «принципиальной договоренности» о проведении саммита с участием Зеленского и Путина.
Зеленский при обсуждении этого вопроса с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сказал, что на этой встрече должны быть и представители Европы. Однако, по данным NYT, Трамп решил, что встреча будет трехсторонней, и европейские лидеры согласились.
Москва заявляла, что встреча на высшем уровне нужна для того, чтобы поставить точку в урегулировании конфликта.