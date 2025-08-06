Fox узнал, что Путин заявил Уиткоффу о желании встретиться с Трампом

О том, что Трамп планирует на следующей неделе встретиться с Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с участием Зеленского, написала ранее The New York Times. По ее данным, об этих планах президент США рассказал европейским лидерам, с которыми провел беседу после встречи Уиткоффа в Путиным в Москве. Источник ABC News в Белом доме также сказал, что двусторонняя встреча Путина и Трампа может пройти на следующей неделе.