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Bild: Трамп заявил, что беседа Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожиданий

Владимир Путин принял Стивена Уиткоффа в Кремле 6 августа.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа была «продуктивнее, чем ожидалось», пишет Bild.

«Канцлеру Фридриху Мерцу в среду вечером позвонил президент США Дональд Трамп. Трамп сообщил, что разговор Уиткоффа и Путина оказался продуктивнее, чем ожидалось», — сказано в материале.

Напомним, Владимир Путин принял Стивена Уиткоффа в Кремле 6 августа. Встреча продлилась около трех часов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор полезным и конструктивным. По его словам, Владимир Путин и Стивен Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы вероятного развития стратегического сотрудничества между двумя странами.

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