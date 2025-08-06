Bild: Трамп заявил, что беседа Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожиданий

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа была «продуктивнее, чем ожидалось», пишет Bild.
«Канцлеру Фридриху Мерцу в среду вечером позвонил президент США Дональд Трамп. Трамп сообщил, что разговор Уиткоффа и Путина оказался продуктивнее, чем ожидалось», — сказано в материале.
Напомним, Владимир Путин принял Стивена Уиткоффа в Кремле 6 августа. Встреча продлилась около трех часов.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор полезным и конструктивным. По его словам, Владимир Путин и Стивен Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы вероятного развития стратегического сотрудничества между двумя странами.