Британский премьер Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Финляндии Александр Стубб принимали участие в телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на неназванный украинский источник.
Как следует из заявления, диалог американского лидера с главой киевского режима состоялся в среду, 6 августа. И именно в нем участвовали руководители НАТО, Финляндии и британии, а также немецкий канцлер. При этом какие-либо детали не раскрываются. Поэтому до сих пор неизвестно, о чем именно велась беседа.
Впрочем, некоторые детали все-таки просачиваются. Так, газета New York Times сообщает, что в том разговоре Трамп заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Правда, до сих пор неизвестно, знают ли об этом сам российский лидер.