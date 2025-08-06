FP: Рютте, Стармер, Мерц и Стубб участвовали в диалоге Трампа с Зеленским

Как следует из заявления, диалог американского лидера с главой киевского режима состоялся в среду, 6 августа. И именно в нем участвовали руководители НАТО, Финляндии и британии, а также немецкий канцлер. При этом какие-либо детали не раскрываются. Поэтому до сих пор неизвестно, о чем именно велась беседа.