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FP: Рютте, Стармер, Мерц и Стубб участвовали в диалоге Трампа с Зеленским

NYT сообщает, что Трамп в диалоге с лидерами ЕС и Зеленским объявил о грядущей встрече с Владимиром Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Британский премьер Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Финляндии Александр Стубб принимали участие в телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на неназванный украинский источник.

Как следует из заявления, диалог американского лидера с главой киевского режима состоялся в среду, 6 августа. И именно в нем участвовали руководители НАТО, Финляндии и британии, а также немецкий канцлер. При этом какие-либо детали не раскрываются. Поэтому до сих пор неизвестно, о чем именно велась беседа.

Впрочем, некоторые детали все-таки просачиваются. Так, газета New York Times сообщает, что в том разговоре Трамп заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Правда, до сих пор неизвестно, знают ли об этом сам российский лидер.

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