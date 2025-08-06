Ответ стран БРИКС на введение американских пошлин скоординируется

Как сообщает Рейтер, президент Бразилии Лула да Силва намерен связаться с главами Индии и Китая, чтобы скоординировать ответ стран БРИКС на введение американских пошлин.
Согласно данным на 6 августа 2025 года, американским президентом Дональдом Трампом были введены добавочные тарифы в размере 25% на продукцию из Индии. Причиной этого решения стали закупки Индией российской нефти.
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