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Ответ стран БРИКС на введение американских пошлин скоординируется

Как сообщает Рейтер, президент Бразилии Лула да Силва намерен связаться с главами Индии и Китая, чтобы скоординировать ответ стран БРИКС на введение американских пошлин.

Как сообщает Рейтер, президент Бразилии Лула да Силва намерен связаться с главами Индии и Китая, чтобы скоординировать ответ стран БРИКС на введение американских пошлин.

Согласно данным на 6 августа 2025 года, американским президентом Дональдом Трампом были введены добавочные тарифы в размере 25% на продукцию из Индии. Причиной этого решения стали закупки Индией российской нефти.

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