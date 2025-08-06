Боец спецподразделения ГУР Украины встретил страшную смерть в Сумской области

Ранее Life.ru писал, что украинский боевик погиб при создании фейкового видео о «перемоге». Вооружённые силы Украины попытались снять видео об успешных атаках на позиции Армии России в Сумской области, но инсценировка закончилась плачевно для одного из сержантов подразделения. В ролике показаны катания на багги и стрельба по деревьям, но реальных кадров атаки там нет.