Боец спецподразделения ГУР Украины встретил страшную смерть в Сумской области

«Данную информацию также подтверждают украинские некрологи, в которых сообщается, что он сгорел заживо во время выполнения боевой задачи», — уточняет агентство.
Российские силовики предположили, что Кандыба погиб в своей бронемашине, которую Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили с помощью FPV-дронов. Параллельно с гибелью украинского спецназовца официальный канал ГУР продемонстрировал «успешную» работу подразделения по вырубке лесов в Сумской области с использованием винтовок AR-15.
Ранее Life.ru писал, что украинский боевик погиб при создании фейкового видео о «перемоге». Вооружённые силы Украины попытались снять видео об успешных атаках на позиции Армии России в Сумской области, но инсценировка закончилась плачевно для одного из сержантов подразделения. В ролике показаны катания на багги и стрельба по деревьям, но реальных кадров атаки там нет.