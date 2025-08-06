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NYT: Трамп хотел бы провести встречу с Путиным на следующей неделе

Как пишет NYT, Трамп также планирует после упомянутой возможной встречи провести трехсторонние переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп хотел бы провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным «уже на следующей неделе», сообщает издание The New York Times, ссылаясь на два источника, которые знакомы с планами главы Белого дома. Об этом информирует РИА Новости.

Как пишет NYT, Трамп также планирует после упомянутой возможной встречи провести трехсторонние переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским. При этом в материале газеты утверждается, что в переговорах примут участие только трое, участие европейских государств не предполагается.

По сведениям издания, американский лидер заявил о намерении провести такие встречи в ходе телефонного разговора с главами европейских государств, который состоялся в среду.

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