NYT: Трамп хотел бы провести встречу с Путиным на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп хотел бы провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным «уже на следующей неделе», сообщает издание The New York Times, ссылаясь на два источника, которые знакомы с планами главы Белого дома. Об этом информирует РИА Новости.
Как пишет NYT, Трамп также планирует после упомянутой возможной встречи провести трехсторонние переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским. При этом в материале газеты утверждается, что в переговорах примут участие только трое, участие европейских государств не предполагается.
По сведениям издания, американский лидер заявил о намерении провести такие встречи в ходе телефонного разговора с главами европейских государств, который состоялся в среду.