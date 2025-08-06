Зеленский сообщил об участии лидеров стран ЕС в его разговоре с Трампом

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский сообщил, что европейские лидеры участвовали в его обсуждении с президентом США Дональдом Трампом итогов поездки спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа в Россию, информирует ТАСС.
«Провел разговор с президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве», — написал он в своем телеграм-канале.
Прошедшая 6 августа в Кремле беседа президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом продолжалась около трех часов. Известно, что на переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Как отметил Ушаков, состоялся полезный и конструктивный разговор, а Трамп назвал встречу очень продуктивной. -0-