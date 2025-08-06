Зеленский сообщил об участии лидеров стран ЕС в его разговоре с Трампом

«Провел разговор с президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве», — написал он в своем телеграм-канале.