CNN: встреча Трампа и Путина вряд ли состоится на следующей неделе

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Его заявление поступило после того, как газета The New York Times проинформировала о желании Трампа встретиться с Путиным «уже на следующей неделе». Однако, по словам чиновника Белого дома, организовать встречу в столь сжатые сроки будет, «вероятно, сложно» из-за значительных «логистических препятствий» и необходимости проведения дополнительных переговоров до саммита.
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