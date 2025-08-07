CNN: встреча Трампа и Путина вряд ли состоится на следующей неделе

Его заявление поступило после того, как газета The New York Times проинформировала о желании Трампа встретиться с Путиным «уже на следующей неделе». Однако, по словам чиновника Белого дома, организовать встречу в столь сжатые сроки будет, «вероятно, сложно» из-за значительных «логистических препятствий» и необходимости проведения дополнительных переговоров до саммита.