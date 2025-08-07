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CNN: встреча Трампа и Путина вряд ли состоится на следующей неделе

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным вряд ли состоится на следующей неделе из-за сложностей с организацией и необходимости предварительных переговоров.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Его заявление поступило после того, как газета The New York Times проинформировала о желании Трампа встретиться с Путиным «уже на следующей неделе». Однако, по словам чиновника Белого дома, организовать встречу в столь сжатые сроки будет, «вероятно, сложно» из-за значительных «логистических препятствий» и необходимости проведения дополнительных переговоров до саммита.

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