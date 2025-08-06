Уиткофф передал Трампу важную информацию: встреча политиков может состояться

Президент России Владимир Путин в разговоре со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что хотел бы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом однажды. Соответствующую информацию транслирует Fox News.
После окончания встречи с российским главой Уиткофф передал все Трампу, на что тот заявил, что готов встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Конечно же, если эта встреча поможет положить конец украинскому конфликту, подчеркнул глава Белого дома.
Напомним, что 6 августа в Кремле состоялась встреча Путина и Уиткоффа. Она длилась на протяжении трех часов за закрытыми дверями. Чуть позже помощник президента РФ Юрий Ушаков поделился деталями прошедших переговоров.
Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп заявил, что переговоры представителей РФ и США оказались крайне продуктивными и в ходе них удалось достигнуть большого прогресса.