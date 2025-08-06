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Пока Путин и Уиткофф обсуждали будущее, Зеленский напомнил о себе, разразившись тирадой

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Заявление бывшего комика прозвучало после разговора с американским президентом Дональдом Трампом. По словам Зеленского, давление на Россию якобы даёт результаты.

Источник: Life.ru

«Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули нас в деталях — ни нас, ни Соединённые Штаты», — сказал он в видеообращении.

Напомним, что 6 августа в Москве состоялись трёхчасовые переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина. Позже Дональд Трамп сообщил о «большом прогрессе» в ходе этой встречи. Глава Белого дома вместе с европейскими лидерами также позвонил Зеленскому, чтобы обсудить результаты переговоров.

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