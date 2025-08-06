Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно кто подслушал разговор Зеленского и Трампа

В телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщает французское новостное агентство France-Presse.

Разговор Зеленского и Трампа состоялся после визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву.

В телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщает французское новостное агентство France-Presse.

«Генсек НАТО Марк Рютте, а также лидеры Великобритании, Германии и Финляндии приняли участие в телефонном разговоре Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа», — приводит агентство слова украинского источника.

Разговор Зеленского и Трампа состоялся после визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Подробности этих встреч пока официально не раскрывались, однако известно, что обсуждение итогов московских переговоров стало одной из ключевых тем телефонного разговора, в котором также приняли участие лидеры европейских стран и генсек НАТО.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше