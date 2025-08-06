Стало известно кто подслушал разговор Зеленского и Трампа

Разговор Зеленского и Трампа состоялся после визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Подробности этих встреч пока официально не раскрывались, однако известно, что обсуждение итогов московских переговоров стало одной из ключевых тем телефонного разговора, в котором также приняли участие лидеры европейских стран и генсек НАТО.