В Сумах усиливают оборонительные укрепления на фоне угрозы эскалации боевых действий

В районе города Сумы на северо-востоке Украины активно возводятся укрепления в связи с возможным обострением боевых действий, сообщил командир украинских десантно-штурмовых войск Олег Апостол. Он подчеркнул, что силы обороны страны готовятся к разным сценариям развития ситуации, включая усиление обороны на Сумском направлении. Об этом пишет ТАСС.
«Мы ведем интенсивные работы по созданию фортификационных сооружений, чтобы обеспечить надежную защиту города», — отметил Апостол в ответ на вопрос агентства Telegraf о мерах по подготовке к круговой обороне Сум.
Ранее стали известны подробности подготовки ВСУ к вторжению в Курскую область.