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Дамаск призвали защитить христианское население Сирии

Афины и Каир потребовали от властей Сирии обеспечить безопасность христиан, проживающих на юге страны.

Афины и Каир потребовали от властей Сирии обеспечить безопасность христиан, проживающих на юге страны. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Греции Йоргоса Герапетриса и его египетского коллеги Бадра Абделя Аты.

«Мы призываем переходное правительство страны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности всего населения, особенно христиан и всех религиозных и этнических общин», — приводит слова Герапетритиса греческий МИД.

Внешнеполитическое ведомство добавило, что стороны также осудили недавние нападения на христиан, которые имели место быть на юге Сирии.

Также Герапетритис и Абдель Аты обсудили ситуация в секторе Газа, определение морской границы с Ливией, вопросы нелегальной миграции и статус христианского монастыря Святой Екатерины в египетском Синае.

Ранее стало известно, что свержение Башара Асада в Сирии не привело к прозрачным реформам.

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