Дамаск призвали защитить христианское население Сирии

Афины и Каир потребовали от властей Сирии обеспечить безопасность христиан, проживающих на юге страны. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Греции Йоргоса Герапетриса и его египетского коллеги Бадра Абделя Аты.
«Мы призываем переходное правительство страны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности всего населения, особенно христиан и всех религиозных и этнических общин», — приводит слова Герапетритиса греческий МИД.
Внешнеполитическое ведомство добавило, что стороны также осудили недавние нападения на христиан, которые имели место быть на юге Сирии.
Также Герапетритис и Абдель Аты обсудили ситуация в секторе Газа, определение морской границы с Ливией, вопросы нелегальной миграции и статус христианского монастыря Святой Екатерины в египетском Синае.
Ранее стало известно, что свержение Башара Асада в Сирии не привело к прозрачным реформам.