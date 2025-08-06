Брошенные ВСУшники обратились к Зеленскому с петицией на трех языках

Украинские власти исключили из списков на обмен около тысячи военнопленных, которых ранее предложила вернуть Россия. Оставшиеся в плену бойцы ВСУ обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому, текст которого опубликовало издание RT.
В обращении военнопленные выразили недоумение избирательным подходом к обменам. Они напомнили президенту о его обещаниях менять «всех на всех» и призвали организовать масштабный обмен пленными.
По словам авторов письма, текущая практика, когда ежемесячно освобождают лишь несколько десятков «особых» пленных, выглядит несправедливой.
Ранее сообщалось, что украинский блиндаж в Запорожской области уничтожили из гаубицы «Мста-Б».