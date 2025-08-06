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Брошенные ВСУшники обратились к Зеленскому с петицией на трех языках

Украинские власти исключили из списков на обмен около тысячи военнопленных, которых ранее предложила вернуть Россия.

Украинские власти исключили из списков на обмен около тысячи военнопленных, которых ранее предложила вернуть Россия. Оставшиеся в плену бойцы ВСУ обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому, текст которого опубликовало издание RT.

В обращении военнопленные выразили недоумение избирательным подходом к обменам. Они напомнили президенту о его обещаниях менять «всех на всех» и призвали организовать масштабный обмен пленными.

По словам авторов письма, текущая практика, когда ежемесячно освобождают лишь несколько десятков «особых» пленных, выглядит несправедливой.

Ранее сообщалось, что украинский блиндаж в Запорожской области уничтожили из гаубицы «Мста-Б».