Брошенные ВСУшники обратились к Зеленскому с петицией на трех языках

Украинские власти исключили из списков на обмен около тысячи военнопленных, которых ранее предложила вернуть Россия. Оставшиеся в плену бойцы ВСУ обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому, текст которого опубликовало издание RT.