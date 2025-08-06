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В Белом доме сообщили, что Россия выразила желание провести встречу с Трампом

Россия заинтересована в проведении встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя планы по организации переговоров на высшем уровне.

Источник: Life.ru

Левитт заявила, что американский лидер открыт для переговоров как с президентом России Владимиром Путиным, так и с главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

«Российская сторона выразила желание встретиться с президентом Трампом, и он открыт для встречи», — отметила пресс-секретарь.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. После этого глава Белого дома планирует организовать трёхсторонние переговоры с участием российского лидера и главаря киевского режима. Переговоры пройдут без участия европейских стран.

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