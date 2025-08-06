В Белом доме сообщили, что Россия выразила желание провести встречу с Трампом

Напомним, ранее стало известно, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. После этого глава Белого дома планирует организовать трёхсторонние переговоры с участием российского лидера и главаря киевского режима. Переговоры пройдут без участия европейских стран.