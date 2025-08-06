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Трамп открыт для встречи с Путиным и Зеленским

Белый дом подтвердил готовность американского лидера Дональда Трампа к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным и главарём кивского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт агентству AFP.

Источник: Life.ru

По её словам, Трамп рассматривает возможность личной встречи как с Путиным, так и с Зеленским.

Ранее стало известно, что хозяин Белого дома рассматривает возможность встречи с Путиным уже на следующей неделе. Также сообщают о планах республиканца провести трёхсторонние переговоры без участия европейских лидеров. Заявление президента США «по-видимому, приняли».

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