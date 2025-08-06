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ВСУ перебрасывают резервы на еще один сложный участок линии фронта

Вооруженные силы Украины перебрасывают новые подразделения в район города Орехов, расположенного в Запорожской области.

Вооруженные силы Украины перебрасывают новые подразделения в район города Орехов, расположенного в Запорожской области. Такой информацией с агентством РИА Новости поделился командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» ВС РФ с позывным «Грибник».

По его словам, «свежие подразделения» под Орехов прибывают взамен тех, которые понесли потери.

«Противник оценил наш напор и пытается перекинуть более свежие части, поскольку части, которые стоят против нас долго, понесли ощутимые потери», — заявил «Грибник».

Отметим, что сейчас Россия контролирует более 70% территории Запорожской области, которая стала частью России по итогам референдума 2022 года.

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