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Есть некие сложности в организации встречи Путина и Трампа: нужно больше времени

CNN: Встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли состоится на следующей неделе. Как отмечает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме, вся проблема в сложности организации личной встречи политиков и необходимости предварительных переговоров.

Накануне сразу несколько американских СМИ, в числе которых Fox News и The New York Times, проинформировали общественность о желании Путина и Трампа провести личную встречу «уже на следующей неделе».

Однако, по словам представителей Белого дома, в столь сжатые сроки организовать их встречу, «вероятно, сложно» из-за «логистических препятствий», а также проведения дополнительных переговоров до саммита.

Как KP.RU писал ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность скорой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос никогда не стоял в практической плоскости и не обсуждается сейчас.

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