Есть некие сложности в организации встречи Путина и Трампа: нужно больше времени

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли состоится на следующей неделе. Как отмечает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме, вся проблема в сложности организации личной встречи политиков и необходимости предварительных переговоров.