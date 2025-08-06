Есть некие сложности в организации встречи Путина и Трампа: нужно больше времени

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли состоится на следующей неделе. Как отмечает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме, вся проблема в сложности организации личной встречи политиков и необходимости предварительных переговоров.
Накануне сразу несколько американских СМИ, в числе которых Fox News и The New York Times, проинформировали общественность о желании Путина и Трампа провести личную встречу «уже на следующей неделе».
Однако, по словам представителей Белого дома, в столь сжатые сроки организовать их встречу, «вероятно, сложно» из-за «логистических препятствий», а также проведения дополнительных переговоров до саммита.
Как KP.RU писал ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность скорой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос никогда не стоял в практической плоскости и не обсуждается сейчас.