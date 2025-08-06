Эстония готовит водные барьеры на Нарве для усиления охраны границы с Россией

Эстонские пограничники планируют установить водные барьеры на реке Нарва вдоль границы с Россией, сообщает ERR. По словам заместителя директора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаара, несмотря на то что наземная инфраструктура границы будет почти полностью готова к концу 2025 года, такие участки, как узкие реки и озеро Теплое, остаются уязвимыми для пересечения без препятствий.