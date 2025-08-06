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Эстония готовит водные барьеры на Нарве для усиления охраны границы с Россией

Эстонские пограничники планируют установить водные барьеры на реке Нарва вдоль границы с Россией, сообщает ERR.

Эстонские пограничники планируют установить водные барьеры на реке Нарва вдоль границы с Россией, сообщает ERR. По словам заместителя директора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаара, несмотря на то что наземная инфраструктура границы будет почти полностью готова к концу 2025 года, такие участки, как узкие реки и озеро Теплое, остаются уязвимыми для пересечения без препятствий.

«Создание водных заграждений позволит оперативно реагировать на возможные инциденты в этих местах», — подчеркнул Коммусаар. Аналогичные меры уже применяются в США для предотвращения нелегальной миграции. Эстонские пограничники намерены опробовать подобную систему на участке длиной около полутора километров.

Закупка плавучих барьеров запланирована на ближайшие месяцы, а тестирование оборудования — на следующий год. Бюджет пилотного проекта оценивается примерно в 1 миллион евро. Общая протяженность речной и озерной границы Эстонии с Россией составляет около 200 километров.

Ранее были раскрыты масштабы выдворения россиян из Финляндии.