Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерный вопрос Тегерана

«Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельати обсудил ход развития двусторонних отношений и взаимодействия, а также региональные и международные события в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи», — сообщил МИД Ирана в своем Telegram-канале.
Отмечается, что также во время телефонных переговоров главы МИД обсудили гуманитарный кризис в секторе Газа и необходимость оказания немедленной продовольственной и медицинской помощи.
В ходе разговора также были затронуты темы, связанные с иранской ядерной проблемой, возникшей после конфликта Ирана с Израилем и США.
Ранее, 31 июля, Аракчи заявил, что США должны компенсировать Ирану ущерб, нанесенный атакой на территорию страны. По его словам, Тегеран не согласится на «обычный ход дел» после конфликта с Израилем, к которому на короткое время присоединились Соединенные Штаты вопреки переговорному процессу.
Президент США Дональд Трамп 28 июля заявил, что Вашингтон готов вновь нанести удары по объектам иранской ядерной программы. Он добавил, что Штаты получают от Ирана «очень неприятные сигналы».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, выразила озабоченность относительно угроз со стороны США нанести новые удары по ядерным объектам Ирана. По ее словам, МИД РФ видит непрекращающиеся попытки «политически ангажированных и деструктивно настроенных сил» расшатать ситуацию вокруг иранской ядерной программы.