Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерный вопрос Тегерана

Ранее, 31 июля, Аракчи заявил, что США должны компенсировать Ирану ущерб, нанесенный атакой на территорию страны. По его словам, Тегеран не согласится на «обычный ход дел» после конфликта с Израилем, к которому на короткое время присоединились Соединенные Штаты вопреки переговорному процессу.