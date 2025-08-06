Трамп захотел личную встречу с Путиным, возможно с Зеленским, но без ЕС: главные откровения источников из США

Трамп собирается встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Желание пообщаться лично с российским лидером Трамп выразил после того, как спецпосланник США Стивен Уиткофф, беседовавший с Путиным, передал ему слова президента РФ о возможности такой встречи. Об этом сообщила газета The New York Times, которая ссылается на свои источники, знакомые с планом. Издание также пишет, что после возможной встречи с президентом РФ Трамп намерен провести трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским для урегулирования украинского конфликта.