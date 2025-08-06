Поверившим в скорую встречу Трампа и Путина рассказали плохие новости

Ранее о желании провести встречу с Трампом сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В то же время стало известно, что Трамп заинтересован во встрече с Путиным уже на следующей неделе. Также он планирует переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским.