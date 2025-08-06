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Поверившим в скорую встречу Трампа и Путина рассказали плохие новости

Встреча американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным скорее всего не состоится на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Трамп скорее всего не сможет встретиться с Путиным на следующей неделе.

Встреча американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным скорее всего не состоится на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

«Несмотря на то, что Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным уже на следующей неделе, провести встречу в такие сроки будет сложно. Нужно учитывать не только объем переговоров, но и логистические препятствия», — передает CNN.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп захотел встречу с Путиным уже на следующей неделе.

Ранее о желании провести встречу с Трампом сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В то же время стало известно, что Трамп заинтересован во встрече с Путиным уже на следующей неделе. Также он планирует переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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