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Белый дом не назвал возможное место встречи Путина и Трампа

Место, где может состояться встреча президента России Владимира Путин и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, пока не выбрано.

Место, где может состояться встреча президента России Владимира Путин и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, пока не выбрано. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в Белом доме.

«Представитель Белого дома заявляет, что место для возможной встречи Трампа и Путина пока не определено», — говорится в сообщении агентства.

Ранее Трамп назвал «большим прогрессом» прошедшую 6 августа в Кремле встречу президента РФ Владимира Путина со своим спецпосланником Стивеном Уиткоффом.

Позднее появилась информация, что Трамп готов встретиться с Путиным «уже на следующей неделе».

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