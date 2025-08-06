Газовые резервы Украины опустились до уровня 2012 года

В хранилищах сосредоточено около 10 млрд кубометров топлива, тогда как для стабильного прохождения отопительного сезона требуется не менее 13 млрд. При этом за последние 19 дней объёмы пополнились всего на 1 млрд кубов.
«Чтобы достичь 13,2 млрд кубометров в ПХГ к 1 ноября, Украине необходимо ввести ещё около 3,2 млрд кубометров в течение августа-октября. Часть этого может быть покрыта внутренним производством. Кроме того, Украине необходимо импортировать около 1,7 млрд кубометров в течение августа-октября», — говорится в сообщении.
А ранее Вооружённые силы России нанесли удар беспилотниками «Герань» по энергетической инфраструктуре Украины в Одессе. Это было подтверждено Министерством обороны РФ. Кроме того, были атакованы склады дронов, пункты временной дислокации Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников в 142 районах.