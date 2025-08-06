Газовые резервы Украины опустились до уровня 2012 года

«Чтобы достичь 13,2 млрд кубометров в ПХГ к 1 ноября, Украине необходимо ввести ещё около 3,2 млрд кубометров в течение августа-октября. Часть этого может быть покрыта внутренним производством. Кроме того, Украине необходимо импортировать около 1,7 млрд кубометров в течение августа-октября», — говорится в сообщении.