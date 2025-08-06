СМИ: в Белом доме сомневаются в скорой встречи Трампа и Путина

Организация встречи между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в ближайшее время маловероятна, несмотря на ранее озвученные планы.
Источник CNN в администрации Белого дома заявил, что проведение саммита «на следующей неделе» вызывает сомнения, поскольку требует значительной подготовительной работы.
Напомним, что издание New York Times, ссылаясь на информированные источники, сообщало о намерении Трампа встретиться с Путиным уже в ближайшие дни, а затем организовать трехсторонние переговоры с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Однако, как уточняет телеканал, представители Белого дома отмечают сложности с логистикой и необходимость дополнительных согласований.
Ранее сообщалось, что Белый дом не назвал возможное место встречи Путина и Трампа.