СМИ: в Белом доме сомневаются в скорой встречи Трампа и Путина

Напомним, что издание New York Times, ссылаясь на информированные источники, сообщало о намерении Трампа встретиться с Путиным уже в ближайшие дни, а затем организовать трехсторонние переговоры с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Однако, как уточняет телеканал, представители Белого дома отмечают сложности с логистикой и необходимость дополнительных согласований.