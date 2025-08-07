Ричмонд
Сказочные кандидаты. Во время выборов губернатора в Ленобласти проголосуют дети

В период предстоящих выборов губернатора в Ленинградской области появятся детские избирательные участки — так юных жителей в игровой форме будут знакомить с процессом голосования, сообщает 47news 6 августа.

Источник: Reuters

В один из дней голосования в Ленобласти планируют организовать работу восемнадцати «Детских избирательных участков», где дети могут отдать голос за своего кандидата, пока их родители будут выбирать главу региона. Предполагается, что детский бюллетень будет включать сказочных персонажей, а следить за процессом будет детский избирком — из старшеклассников и студентов.

5 августа Избирательная комиссия Ленинградской области приняла решение о регистрации Александра Дрозденко в качестве кандидата на должность губернатора. Всего их пятеро.