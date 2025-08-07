Сказочные кандидаты. Во время выборов губернатора в Ленобласти проголосуют дети

В один из дней голосования в Ленобласти планируют организовать работу восемнадцати «Детских избирательных участков», где дети могут отдать голос за своего кандидата, пока их родители будут выбирать главу региона. Предполагается, что детский бюллетень будет включать сказочных персонажей, а следить за процессом будет детский избирком — из старшеклассников и студентов.