Хотя бы звонок: Путин и Трамп в скором времени могут провести личную беседу

Президент США Дональд Трамп в ближайшие «пару дней» может провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Однако, по словам госсекретаря Штатов Марко Рубио, беседа двух политиков пока не запланирована.
Такая информация появилась от представителя Белого дома после информации ряда американских СМИ о том, что Путин и Трамп хотят провести личную встречу уже на следующей неделе.
Как KP.RU писал ранее, встреча президентов России и США вряд ли состоится на следующей неделе. Как отмечает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме, вся проблема в сложности организации личной встречи политиков и необходимости предварительных переговоров.
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