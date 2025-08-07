Путин проведет в Кремле переговоры с президентом ОАЭ

В последнем телефонном разговоре 18 июня главы государств обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и отношения двух стран. До этого Путин по телефону выражал признательность ОАЭ за посредничество в обменах России с Украиной, также лидеры обсуждали и развитие российско-американского диалога. В мае лидер ОАЭ в том числе поздравил Путина и россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.