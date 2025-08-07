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США примут окончательное решение по санкциям против РФ в ближайшие сутки

Администрация США в ближайшие сутки-полтора определится с введением новых ограничительных мер против России.

Администрация США в ближайшие сутки-полтора определится с введением новых ограничительных мер против России. Как заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире Fox News, окончательное решение по этому вопросу президент Дональд Трамп примет в течение 24−36 часов.

Чиновник отметил, что позиция Вашингтона будет зависеть от результатов текущих дипломатических переговоров. Рубио также сообщил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта, достигнутом после визита в Москву спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа.

Напомним, что издание New York Times, ссылаясь на информированные источники, сообщало о намерении Трампа встретиться с Путиным уже в ближайшие дни, а затем организовать трехсторонние переговоры с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что в Белом доме сомневаются в скорой встречи Трампа и Путина.

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