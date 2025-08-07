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Телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в ближайшие дни

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил возможность проведения телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил возможность проведения телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

«Такой звонок может состояться в течение нескольких дней, однако на данный момент никаких договорённостей по этому поводу не достигнуто», — заявил Рубио в среду в эфире телеканала Fox Business.

До этого сообщалось, что США примут окончательное решение по санкциям против РФ в ближайшие сутки.

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