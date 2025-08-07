Путин разговором с Уиткоффом заставил США лучше понять условия России

Встреча Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа прошла 6 августа в Кремле и длилась около трех часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны обсудили украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества, обменявшись официальными позициями и посланиями от лидеров двух стран. Российская сторона передала Вашингтону свои условия по урегулированию ситуации вокруг Киева, а Москва получила соответствующие сигналы от президента США Дональда Трампа.