Путин разговором с Уиткоффом заставил США лучше понять условия России

США стали лучше понимать условия России для завершения конфликта на Украине, сказал Рубио.
США получили более четкое представление о позиции России по завершению конфликта на Украине после визита в Москву специального посланника президента Дональда Трампа, Стивена Уиткоффа. Об этом 6 августа сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, комментируя переговоры американского дипломата с президентом РФ Владимиром Путиным.
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«По итогам беседы мы теперь гораздо лучше понимаем, какие условия Россия считает необходимыми для урегулирования ситуации», — заявил Рубио. Его слова приводит Sky News.
Встреча Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа прошла 6 августа в Кремле и длилась около трех часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны обсудили украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества, обменявшись официальными позициями и посланиями от лидеров двух стран. Российская сторона передала Вашингтону свои условия по урегулированию ситуации вокруг Киева, а Москва получила соответствующие сигналы от президента США Дональда Трампа.