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Рубио сообщил о ключевом элементе урегулирования украинского конфликта

США получили более четкое представление о возможных условиях завершения украинского конфликта после визита спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Москву.

США получили более четкое представление о возможных условиях завершения украинского конфликта после визита спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Москву. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News, подчеркнув, что конкретные сроки окончания боевых действий пока не обсуждались.

Рубио отметил, что территориальный вопрос остается ключевым элементом возможного урегулирования. По словам госсекретаря, Вашингтон ожидает компромиссов как от Москвы, так и от Киева для достижения мирного соглашения.

Напомним, что администрация США в ближайшие сутки-полтора определится с введением новых ограничительных мер против России. Как заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире Fox News, окончательное решение по этому вопросу президент Дональд Трамп примет в течение 24−36 часов.

Ранее сообщалось, что в Белом доме сомневаются в скорой встречи Трампа и Путина.

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