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США озвучили главный вопрос по поводу мира на Украине

Для разрешения украинского конфликта и заключения мира необходимо решить главный вопрос, который связан с территориями. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио назвал территориальный вопрос ключевым в разрешении украинского конфликта.

Для разрешения украинского конфликта и заключения мира необходимо решить главный вопрос, который связан с территориями. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Территориальные вопросы станут “ключевыми элементами” в разрешении украинского конфликта», — сказал Марко Рубио. Его слова приводит Sky News.

Ранее вопрос территориального урегулирования стал центральной темой переговоров между Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре. Тогда Лавров передал Рубио подборку высказываний украинских руководителей, которые, по мнению российской стороны, свидетельствуют о давлении на русскоязычное население Украины и использовании территориальной целостности как инструмента его подавления.

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