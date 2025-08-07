США озвучили главный вопрос по поводу мира на Украине

Ранее вопрос территориального урегулирования стал центральной темой переговоров между Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре. Тогда Лавров передал Рубио подборку высказываний украинских руководителей, которые, по мнению российской стороны, свидетельствуют о давлении на русскоязычное население Украины и использовании территориальной целостности как инструмента его подавления.