Стрельбу на базе ВС США в Джорджии устроил военный

«Стрелявшим является мужчина, сержант сухопутных войск США, — сказал журналист телеканала в прямом эфире. — Пять американских военных получили ранения на военной базе Форт-Стюарт, по меньшей мере двое из них доставлены в больницу». Информации о мотивах стрелявшего пока не приводится.