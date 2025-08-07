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Стрельбу на базе ВС США в Джорджии устроил военный

«Стрелявшим является мужчина, сержант сухопутных войск США, — сказал журналист телеканала в прямом эфире. — Пять американских военных получили ранения на военной базе Форт-Стюарт, по меньшей мере двое из них доставлены в больницу».

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устроивший стрельбу на военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия является сержантом ВС США, пострадавшие также являются военнослужащими, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

AP: стрельба произошла на военной базе в штате Джорджия.

«Стрелявшим является мужчина, сержант сухопутных войск США, — сказал журналист телеканала в прямом эфире. — Пять американских военных получили ранения на военной базе Форт-Стюарт, по меньшей мере двое из них доставлены в больницу». Информации о мотивах стрелявшего пока не приводится.

Все пострадавшие в результате стрельбы на американской военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия находятся в стабильном состоянии и вскоре должны поправиться.

Ранее сообщалось, что правонарушитель был задержан и находится под стражей. -0-