Нидерландская авиакомпания сообщила об утечке данных клиентов из-за кибератаки

Уточняется, что ранее подобные инциденты затронули и другие компании, включая французскую Air France и австралийскую Qantas. По данным газеты Algemeen Dagblad, инцидент связан с внешней платформой Salesforce — одним из крупнейших поставщиков программного обеспечения для клиентской поддержки. О хакерской атаке через эту систему ранее сообщали такие компании, как Adidas, Louis Vuitton, Chanel, а также страховая группа Allianz. Первые случаи взлома были зафиксированы 16 июля.