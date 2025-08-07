Нидерландская авиакомпания сообщила об утечке данных клиентов из-за кибератаки

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате хакерской атаки были похищены персональные данные клиентов нидерландской авиакомпании KLM. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы перевозчика.
«Мы зафиксировали необычную активность на внешней платформе, которую используем для обслуживания клиентов. В результате был получен несанкционированный доступ к пользовательским данным», — сообщается в заявлении KLM.
По информации KLM, злоумышленники получили «ограниченный доступ к ряду данных», в частности к именам, контактам, темам электронных писем и информации о членстве в бонусной программе Flying Blue. Однако паспортные данные, данные о рейсах и банковские реквизиты похищены не были.
Уточняется, что ранее подобные инциденты затронули и другие компании, включая французскую Air France и австралийскую Qantas. По данным газеты Algemeen Dagblad, инцидент связан с внешней платформой Salesforce — одним из крупнейших поставщиков программного обеспечения для клиентской поддержки. О хакерской атаке через эту систему ранее сообщали такие компании, как Adidas, Louis Vuitton, Chanel, а также страховая группа Allianz. Первые случаи взлома были зафиксированы 16 июля.
По версии Salesforce, сама платформа напрямую не подвергалась атаке. Предполагается, что злоумышленники получили пароли сотрудников компаний и, выдавая себя за техническую поддержку, перенаправляли клиентов на поддельный сайт, внешне похожий на Salesforce. После ввода данных устанавливалось шпионское программное обеспечение, которое перехватывало информацию. Как отмечает издание, ответственность за атаку может нести хакерская группа ShinyHunters, которая ранее занималась вымогательством, похищая данные и угрожая их публикацией. -0-