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Иран и МАГАТЭ обсудят рамки сотрудничества в ходе визита делегации агентства

«Основной целью визита будет обсуждение того, как Иран сможет продолжать сотрудничество с агентством по мирному атому, учитывая новый закон парламента о прекращении сотрудничества», — отметил Аббас Арагчи.

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Ирана и представители Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) намерены обсудить рамки возможного сотрудничества в ходе предстоящего визита заместителя генерального директора организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи.

«Основной целью визита будет обсуждение того, как Иран сможет продолжать сотрудничество с агентством по мирному атому, учитывая новый закон парламента о прекращении сотрудничества. Среди обсуждаемых вопросов — порядок подачи запросов агентством на осуществление инспекций, процесс их рассмотрения Высшим советом национальной безопасности и то, как на них реагировать», — отметил он в эфире телеканала «Тегеран».

Как подчеркнул министр, в рамках визита заместителя гендиректора МАГАТЭ не будет проводиться никаких инспекций иранских ядерных объектов, никаких разрешений на это не было выдано и не будет. В том случае, если соглашение с агентством будет достигнуто, то сотрудничество начнется уже с учетом новых реалий, в противном случае переговоры будут продолжены, добавил Арагчи. -0-

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