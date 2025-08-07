Иран и МАГАТЭ обсудят рамки сотрудничества в ходе визита делегации агентства

Как подчеркнул министр, в рамках визита заместителя гендиректора МАГАТЭ не будет проводиться никаких инспекций иранских ядерных объектов, никаких разрешений на это не было выдано и не будет. В том случае, если соглашение с агентством будет достигнуто, то сотрудничество начнется уже с учетом новых реалий, в противном случае переговоры будут продолжены, добавил Арагчи. -0-