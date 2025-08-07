Минобороны: Силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) около 22:30 по московскому времени в среду, 6 августа, сбили два украинских беспилотника. Об этом заявили представители Министерства обороны РФ. Известно, что вражеский дрон был ликвидирован над территорией Белгородской области.
«Около 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
О возможных пострадавших и поврежденных гражданских объектах на данный момент не сообщается.
Как KP.RU писал ранее, за прошедшие сутки, а именно с 5 по 6 августа, российские системы ПВО уничтожили 244 беспилотных летательных аппарата и семь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ).