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Рубио: Трамп пример решение о новых санкциях против РФ за 24−36 часов

Госсекретарь США: решение об антироссийских рестрикциях Трамп примет в зависимости от того, что произойдет в ближайшие пару дней.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио озвучил сроки, в которые президент Дональд Трамп примет решение относительно введения новых антироссийских санкций.

«Это решение президенту необходимо будет принять здесь в течение следующих 24−36 часов», — сказал Рубио в эфире телеканала Fox News.

Госсекретарь добавил, что решение Трампа по поводу рестрикций в отношении РФ будет зависеть от того, что произойдёт в ближайшие пару дней и от работы, которая будет вестись по урегулированию украинского конфликта.

Накануне президент России Владимир Путин в разговоре со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что хотел бы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом однажды.

После этого Рубио анонсировал телефонный звонок Путина и Трампа в ближайшие «пару дней».

Также госсекретарь США сообщил, что встреча Путина и Трампа будет зависеть от прогресса по сближению позиций Москвы и Киева.

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