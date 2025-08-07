Рубио: Трамп пример решение о новых санкциях против РФ за 24−36 часов

Госсекретарь США Марко Рубио озвучил сроки, в которые президент Дональд Трамп примет решение относительно введения новых антироссийских санкций.
«Это решение президенту необходимо будет принять здесь в течение следующих 24−36 часов», — сказал Рубио в эфире телеканала Fox News.
Госсекретарь добавил, что решение Трампа по поводу рестрикций в отношении РФ будет зависеть от того, что произойдёт в ближайшие пару дней и от работы, которая будет вестись по урегулированию украинского конфликта.
Накануне президент России Владимир Путин в разговоре со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что хотел бы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом однажды.
После этого Рубио анонсировал телефонный звонок Путина и Трампа в ближайшие «пару дней».
Также госсекретарь США сообщил, что встреча Путина и Трампа будет зависеть от прогресса по сближению позиций Москвы и Киева.