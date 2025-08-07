Западу сделано предупреждение, а Трамп его не видит: Путин напомнил США про «Орешник»

А в словах пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что «в ядерной войне нет победителей», авторы и вовсе увидели «многословность». Первая, к примеру, якобы говорит о каком-то послании лидерам стран Европы, что они пострадают первыми, если США вдруг решат отправить их на передовую в качестве «пушечного мяса».