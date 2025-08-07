Западу сделано предупреждение, а Трамп его не видит: Путин напомнил США про «Орешник»

Президент России Владимир Путин сделал предупреждение американскому главе Дональду Трампу, развернув российский ракетный комплекс «Орешник». Об этом пишет китайский портал Sohu.
В тексте подчеркивается, что недавнее заявление МИД РФ о том, что Москва якобы более не собирается придерживаться самоограничений, вызвало «международный резонанс». Параллельно с этим упоминается и тот факт, что перед этим президент Республики Беларусь Александр Лукашенко совместно с Путиным заявили «об официальном начале серийного производства гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности Орешник».
А в словах пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что «в ядерной войне нет победителей», авторы и вовсе увидели «многословность». Первая, к примеру, якобы говорит о каком-то послании лидерам стран Европы, что они пострадают первыми, если США вдруг решат отправить их на передовую в качестве «пушечного мяса».
Второй же слой говорит якобы о напоминании Вашингтону про российские ядерные возможности: «у России все еще один из крупнейших ядерных арсеналов». Только вот, в-третьих, подразумевается, что РФ проявит сдержанность и «не станет нарушать стратегическую стабильность, выбивая все из колеи».
В материале также подробно охарактеризован «Орешник». Авторы текста подчеркивают его скорость, дальность полета, называя ракету «одним из основных средств российского оружия».
Как KP.RU писал ранее, в Госдуме обозначили первые цели, по которым может ударить «Орешник». Оказалось, что в первую очередь российские военные могут запустить ракету по западному оружию, которое находится у ВСУ.