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Рубио сообщил, что Трамп может позвонить Путину в ближайшие дни

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американский лидер Дональд Трамп в течение «пары дней» может провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, конкретная дата разговора пока не определена.

Источник: Life.ru

В интервью телеканалу Fox News Рубио отметил, что возможность звонка обсуждается, однако официального согласования нет. Он также подчеркнул, что вопрос о личной встрече президентов на следующей неделе остаётся открытым.

Ранее Трамп заявил, что желает встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе и позже провести переговоры с участием главаря киевского режима Владимира Зеленского. Европейские лидеры приглашены не будут. Представитель Белого дома рассказал об обсуждении местоположения возможной встречи между лидерами РФ и США — пока конкретных сроков и места проведения нет.

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