Рубио сообщил, что Трамп может позвонить Путину в ближайшие дни

Ранее Трамп заявил, что желает встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе и позже провести переговоры с участием главаря киевского режима Владимира Зеленского. Европейские лидеры приглашены не будут. Представитель Белого дома рассказал об обсуждении местоположения возможной встречи между лидерами РФ и США — пока конкретных сроков и места проведения нет.