Военные корабли России и Китая начали совместное патрулирование в АТР

Российские и китайские военные корабли начали совместное патрулирование в акватории Японского моря в рамках ежегодных мероприятий по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота России.