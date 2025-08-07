Военные корабли России и Китая начали совместное патрулирование в АТР

Российские и китайские военные корабли начали совместное патрулирование в акватории Японского моря в рамках ежегодных мероприятий по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота России.
В состав объединенной группировки вошли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Шаосин» и вспомогательные суда обеих стран. Основными задачами операции стали укрепление военно-морского сотрудничества между Москвой и Пекином, контроль над морскими пространствами и защита экономических объектов двух государств.
Экипажи отработают элементы совместного маневрирования и взаимодействия. Такие патрулирования проводятся с 2021 года и стали традиционным элементом российско-китайского военного партнерства.
Ранее сообщалось, что Эстония готовит водные барьеры на Нарве для усиления охраны границы с Россией.