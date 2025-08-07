В ЦАХАЛ сообщили об ударах по объектам «Хезболлах» в Ливане

«Армия обороны Израиля удары по террористическим объектам “Хезболлах” на юге Ливана», — говорится в заявлении.
Там отметили, что израильским военным удалось атаковать «склады оружия», «ракетные установки» и «объекты, где хранились инженерные средства».
В Израиле считают, что «Хезболлах» продолжает попытки восстановить свое влияние на всей территории Ливана. В то же время наличие оружия и деятельность «Хезболлах» на юге Ливана является нарушением договоренностей между властями Израиля и Ливана, подчеркнули в ЦАХАЛ.
Ранее сообщалось, что командир «Хезболлах» был убит в результате израильского удара.
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