В ЦАХАЛ сообщили об ударах по объектам «Хезболлах» в Ливане

В Израиле считают, что «Хезболлах» продолжает попытки восстановить свое влияние на всей территории Ливана. В то же время наличие оружия и деятельность «Хезболлах» на юге Ливана является нарушением договоренностей между властями Израиля и Ливана, подчеркнули в ЦАХАЛ.