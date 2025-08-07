Трамп заявил о намерении США ввести 100% пошлины на микросхемы и полупроводники

Президент США Дональд Трамп в ближайшие «пару дней» может провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Однако, по словам госсекретаря Штатов Марко Рубио, беседа двух политиков пока не запланирована.
«Это (телефонная беседа двух лидеров) может произойти в ближайшие несколько дней. Однако пока ничего не запланировано», — сказал политик в эфире телеканала Fox Business.
Такая информация появилась от Госсекретаря после информации ряда американских СМИ о том, что Путин и Трамп хотят провести личную встречу уже на следующей неделе.
Как KP.RU писал ранее, встреча президентов России и США вряд ли состоится на следующей неделе. Как отмечает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме, вся проблема в сложности организации личной встречи политиков и необходимости предварительных переговоров.