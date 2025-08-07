Трамп не стал скрывать, когда состоится встреча с Путиным и Зеленским

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Дональд Трамп открыт для диалога с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а источники New York Times сообщали о планах Трампа организовать личную встречу с российским лидером. Рассматривалась также возможность проведения трехсторонних переговоров с участием США, России и Украины для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.