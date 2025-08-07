Трамп не стал скрывать, когда состоится встреча с Путиным и Зеленским

Трамп посчитал, что есть шанс на встречу Путина и Зеленского в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил 7 августа после переговоров своего посланника Стивена Уиткоффа с российским лидером.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп захотел личную встречу с Путиным, возможно с Зеленским, но без ЕС: главные откровения источников из США.
«Сегодня у нас были очень хорошие переговоры с Путиным. Есть хороший шанс, что встреча состоится очень скоро», — отметил Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете. Трансляцию вел Sky News.
По словам Трампа, обсуждение будущих контактов проходило в конструктивном ключе. Он подчеркнул, что диалог с российской стороной позволяет рассчитывать на достижение прогресса по актуальным вопросам международной повестки.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Дональд Трамп открыт для диалога с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а источники New York Times сообщали о планах Трампа организовать личную встречу с российским лидером. Рассматривалась также возможность проведения трехсторонних переговоров с участием США, России и Украины для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.