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Трамп: есть хороший шанс, что встреча с Путиным состоится очень скоро

Президент США Дональд Трамп заявил, что у спецпосланника Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина прошли очень хорошие переговоры.

Источник: Reuters

«Есть хороший шанс, что встреча состоится очень скоро», — сказал он во время выступления в Белом доме.

На вопрос о том, близка ли сделка по Украине, Трамп ответил, что не хочет давать оценок, так как уже был разочарован раньше.

6 августа прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента Стива Уиткоффа. Москва и Вашингтон позитивно оценили итоги встречи. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что перспектива встречи президентов на следующей неделе пока остается открытой, но руководители могут созвониться в ближайшие пару дней.

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