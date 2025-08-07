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Рубио назвал прекращение огня обязательным этапом переговоров по Украине

Рубио: нужно использовать прекращение огня для урегулирования конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США считает прекращение огня обязательным этапом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Эту позицию объяснил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox Business в среду 6 августа.

«В какой-то момент прекращение огня должно стать частью этого процесса, потому что трудно вести переговоры о деталях окончательного мирного соглашения, когда вы стреляете друг в друга», — сказал он.

Рубио подчеркнул, что период, на который может быть установлено прекращение огня, должен быть использован для окончательного урегулирования украинской ситуации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже не один раз предлагала Украине перемирия и временные прекращения огня, однако киевский режим каждый раз, систематически и цинично нарушал их.

При этом глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что западные государства настаивают на немедленном прекращении огня со стороны России, стремясь тем самым выиграть время для Украины, обеспечить ей передышку и продолжить поставки вооружения.

Также в МИД России указывали, что установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения связано с массой нюансов, которые требуют доработки.

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