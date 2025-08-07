Трамп высказался о личной встрече с Путиным и Зеленским: «Есть хороший шанс»

«Есть хорошая вероятность, что мы это сделаем, но мы пока не определили, где именно. Есть очень хороший шанс, что мы могли бы завершить этот раунд, поставить точку в конце долгого пути», — заявил американский политик во время брифинга для журналистов в Белом доме, который проходит в четверг, 7 августа.