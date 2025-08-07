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Трамп высказался о личной встрече с Путиным и Зеленским: «Есть хороший шанс»

Трамп заявил, что есть хороший шанс на встречу с Путиным и Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможную встречу с лидером РФ Владимиром Путиным и главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос журналиста, он сообщил, что встреча может состояться «совсем скоро», так как есть очень хороший шанс. Однако ни время, ни место пока не определены.

«Есть хорошая вероятность, что мы это сделаем, но мы пока не определили, где именно. Есть очень хороший шанс, что мы могли бы завершить этот раунд, поставить точку в конце долгого пути», — заявил американский политик во время брифинга для журналистов в Белом доме, который проходит в четверг, 7 августа.

Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп в ближайшие «пару дней» может провести телефонный разговор с президентом России. Однако, по словам госсекретаря США Марко Рубио, беседа двух политиков пока не запланирована, на это требуется время и силы.

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