Трамп оценил переговоры Уиткоффа и Путина как «чрезвычайно продуктивные»

«Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел чрезвычайно продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал [о прошедших переговорах] некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — написал президент США.